日系外資針對昇佳出具最新研究報告，看好昇佳(6732)將持續受惠窄邊框、AMOLED面板採用率提升，首評昇佳「優於大盤表現」評等，目標價上看820元。

日系外資指出，看好昇佳持續受惠窄邊框、AMOLED面板採用，加上昇佳環境光感測晶片(ALS)、距離感測晶片(PS)都是產業領頭羊，可望受惠規格提升，帶動平均單價同步水漲船高，故首次將昇佳納入追蹤個股，給予「優於大盤表現」評等，目標價上看820元，此外，也預計昇佳營業利益率將從2020年的29%，成長至2021~2023年的30-33%，獲利成長達20~35%。

日系外資指出，看好昇佳環境光感測晶片、距離感測晶片出貨市佔可望持續成長，若市占率可從2020年的50%成長至2021~2023年的51~56%，將帶動顯示光學感測器營收增加14~23%。

不僅如此，日系外資也指出，昇佳已於2020年底導入新產品RGB Flicker產品防閃爍感測器，目前受到一線Android手機大廠青睞，預計將在2022~2023年貢獻營收5~10%。