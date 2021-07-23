台股今（23日）開高走低，早盤漲逾百點後，盤中賣壓出籠翻黑，出現微幅震盪，尾盤靠著航運長榮及陽明回神拉抬，終場加權指數收在17572.92點，小漲0.59點，台積電則收在585元，下跌6元，高端一度跌停，收在263元，跌幅逾6%。

傳產族群回神，航運三雄中的長榮漲逾7%，收在154元，陽明漲逾3%，收在145.5元，萬海尾盤下挫持平盤，收在240元。此外，鋼鐵、造紙及玻璃等類股也有所表現。

電子股休息，台積電收在583元，下跌7元（或1.18%），但聯發科漲逾1%，收在933元，聯電上揚近2%，收在52.7元，鴻海維持平盤收在110.5元。

高端上午被爆出有超過8成的國產疫苗在擴大生產的狀況下，被食藥署退貨，早盤股價一度被打入跌停，不過高端在11時許發布重大資訊澄清後縮小跌幅，終場收在263元，跌19.5元（或6.9%）。