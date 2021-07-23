110學年度上學期就學貸款申辦作業自110年8月1日起至110年9月30日止（臨櫃自8月2日星期一開始）。因應新冠肺炎疫情，為避免群聚感染，減少學生臨櫃接觸風險，臺灣銀行線上申請續借，除晶片金融卡外，本學期新增以「手機簡訊OTP」核驗身分，借款人以電腦及手機即可完成，可免去現場填寫及等候時間，並免收線上對保手續費。對不屬於續借而需臨櫃簽約對保或檢附證明文件者，請先預約對保的分行與日期時間，再按時前往辦理。

臺灣銀行與國發會之個人化資料自主運用(My Data)平臺合作，借款人可線上申請全戶戶籍資料，詳情請至「臺灣銀行就學貸款入口網」瀏覽或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。為落實政府德政，臺灣銀行全力配合，不遺餘力；臺灣銀行亦期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。