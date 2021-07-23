自5月爆發疫情以來，國內已三級警戒達2個多月，對民生經濟造成嚴重衝擊，外界也關注是否有租屋相關紓困。民進黨立委高嘉瑜今(23日)在臉書直言，有許多人反映，由國產署及中央政府所持股的公股銀行降租比例，居然不及民間業者，她認為中央「應主動帶頭降租」，與民眾共體時艱，政府要做的比民間更多才能起帶頭作用。

高嘉瑜指出，疫情導致許多業者、民眾承受租金及薪資等成本壓力，許多行業被政府強制停業，完全沒收入，但成本卻絲毫不減，當然也有佛心房東民間銀行、壽險業主動減租，與業者共體時艱，但許多人反映，由國產署及中央政府所持股的公股銀行降租比例，居然不及民間業者。

因此高嘉瑜說，中央應主動帶頭降租，與民眾共體時艱，政府要做的比民間更多才能起帶頭作用，否則中央或公股銀行降租幅度不如民間、民營企業，人民如何與屋主協調？如何要求民營業者比照？她也要求財政部、金管會身為銀行的主管及監督機關，應主動邀集業者了解並建立疫情期間彈性降租的共識，還有房貸、車貸等緩繳的措施，而非被動個案式處理。

高嘉瑜說，自己也請金管會提供相關資料了解各銀行降租標準及原則，但很遺憾，金管會卻以沒統計、無資料為由塘塞；她說，有民眾陳情，疫情期間民間壽險業主動降租達到五成，但公股銀行卻只有兩成；甚至勞工紓困貸款的金額，以民間銀行中國信託居冠，地方與民間在降租或紓困上不落人後，但中央卻慢半拍、後知後覺，沒有率先苦民所苦。

以台北市為例，高嘉瑜指出，承租市有不動產作營業使用者，期間減租75%，經台北市政府公告關閉或停業之場所免收租金，民間又有許多熱心房東願意提供降租、免租，降租的比例高達50%，因此她盼政府能夠落實降租，追上民間的腳步，以身作則，超前地方政府。