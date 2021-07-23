公勝保險經紀人公司（股號6028）23日舉辦「2021業務表揚大會」活動，因應疫情改透過網路直播的方式，讓全台近5000名業務夥伴在線一同歡慶，更重要的是表彰去年表現績優的業務同仁，頒出共計750個獎項，活動最後並送出特斯拉(TESLA) Model 3與NISSAN Kicks兩部汽車，讓整場線上表揚大會嗨到最後一刻。

公勝保經堅持著身為公益型企業的社會責任，不僅率先捐助臺北市政府120萬元的防疫基金，支持第一線防疫醫護人員、防疫物資等需求；再捐出120萬元給聯合勸募協會，採購平板等3C設備到偏鄉，讓偏鄉孩子的學習不因停學而中輟。另外，公勝保經持續支持、鼓勵業務同仁投入心力，2020年總共有1621位公勝夥伴投入公益活動，志工時數達6801小時，弱勢族群，徹底落實公勝保經創辦人蔡文俊董事長「公益型企業」的理念。

面對市場的艱鉅環境，公勝保經透過精準的商品策略定位與優異制度吸引人才加入，2020年無畏大環境險惡，寫下2大輝煌紀錄，首先是全年營收續創新高，總營收超過23億元，創造每股盈餘（EPS）4.65元的佳績，董事會也決議派發3.5元現金股利。第二是優質的業務團隊素質深獲肯定，取得百萬圓桌協會（MDRT）的人次達234人，為台灣排名第6、全球排名73的公司。