歐盟通過課徵碳邊境稅機制，中國大陸也啟動碳排放權交易，亞泥今日召開2021年度股東會，面對相關碳稅壓力，表示已在進行相關碳中和工作，呼籲政府規劃碳稅需考量水泥業減碳表現。

亞泥總經理李坤炎坦言，水泥業排碳量是大，但是減碳、碳中和等工作都有在做。現在各國確實都在討論碳稅，國內也還在討論中，但他提醒，(課徵)需考量種種條件，是否適當，畢竟水泥業現在對減碳有做貢獻。

至於中國碳排放權交易近日正式啟動，明年可能把水泥業納入，無法達到排碳量企業需要另外花錢買碳權。亞泥中國副董事長徐旭平表示，這對亞泥中國影響是有，但不會是最大因素，影響最多的還是煤(價格)。而亞泥大家長、董事長徐旭東則說這是一個好議題，就是中國的管理工具，要開始執行，(企業)一定要多花錢。

亞泥今日股東會通過今年配發3.5元現金股利，現金殖利率逾6.5％。徐旭東並為自家股價捍衛，表示亞泥不但獲利能力強，連續3年突破百億元，「亞泥價值遠超過目前市價反應，這麼好的公司為何不投資？」

亞泥2020合併營收782億元，營業利益196億元，轉投資的遠東新世紀、裕民航運及中國山水水泥等公司營運表現亮麗，合併稅後純益187億，歸屬母公司147億。

展望兩岸水泥市場，徐旭東表示，國內水泥業雖有政府調控房市、營建缺工嚴重、新冠疫情持續影響等不確定因素，但在政府加速公共工程施行的推動下，全台水泥總需求預估仍將較去年成長。中國大陸得益於常態化疫情防控機制的建立，經濟展現韌性和增長動能，預計市場需求也將會全面恢復。