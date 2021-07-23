桃園消防分隊日前獲贈全臉多功能防護過濾面罩，22日出勤命危案件，立即給予患者CPR，因疫情期間，全臉多功能防護過濾面罩隨即派上用場。消防員戴上後，使用影像式喉頭鏡對於患者進行氣管內管插管處置。

消防分隊指出，多功能全臉防護過濾面罩7月20日於議會受贈，桃園消防分隊便於7月22日到院前心肺功能停止案件派上用場，消防員到達現場時確認患者無呼吸、心跳，立即給予心肺復甦術，由EMTP林智軒戴上全臉多功能防護過濾面罩後，使用影像式喉頭鏡對於患者進行氣管內管插管處置，另由EMTP劉于齊於患者左腳踝建立靜脈注射給藥，並於建立自動心肺復甦機後，隨即後送至敏盛醫院急救。

分隊補充，多功能全臉防護過濾面罩是利用風扇及專用濾片達到過濾細菌的功效，防護全臉器官供使用者能夠輕鬆自主呼吸，分隊同仁拿到面罩時直呼「好像電影阿凡逹中的面罩，戰鬥力一定能提升。使用過的同仁表示穿載面罩執行插管時真的不會起霧且長時間穿載也完全無不適感。」

桃園分隊分隊長蕭雲澤表示，防疫期間感謝民間力量愛心捐贈，從防護物資到愛心便當對於執勤同仁在心理上及生理上都有莫大的幫助。同時感謝桃園南區扶輪社、桃園永晴扶輪社、桃園大溪扶輪社、昭陽建設公司、晶合廣告多媒體有限公司聯合捐贈，讓第一線救護人員面對無呼吸心跳患者時，防護等級能夠更上一級。