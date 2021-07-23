朴秉恩聊起釣魚滔滔不絕。（Netflix提供）

全智賢主演《屍戰朝鮮：雅信傳》將在23日下午3點於Netflix上線。（Netflix提供）

Netflix原創韓劇《屍戰朝鮮》前2季掀起一股「K-ZOMBIE」（韓國活屍）熱潮，全智賢主演的92分鐘特輯《屍戰朝鮮：雅信傳》將在今（23日）下午3點上線。她日前率領男主角朴秉恩、導演金成勳和編劇金銀姬接受視訊訪問，坦言負擔感滿滿，「不過我的個性就是要有點壓力，才能做得好，所以也努力讓自己多一點壓力」，並謙虛地表示不想讓大家覺得她像是在撿便宜，「我盡量不去干擾到故事的走向，很努力、自然地融入其中」。

全智賢飾演的「雅信」是個堅強又勇敢的戰士，除了體力上做好萬全的準備外，「雅信個人的恨，要演變成為對整個朝鮮的復仇」，為了觀眾能對這部分的轉變產生共鳴，也將花了不少時間揣摩。記者會上，她就曾表示自己是該系列的粉絲，訪問中，她再度說「因為雅信是知道生死草的秘密的女人，在拍攝那些場面時，有感覺是和《屍戰朝鮮》有連貫性，身為粉絲的我，其實很開心，也有起雞皮疙瘩的感覺」，並分享之所以會喜歡《屍戰朝鮮》是因為不只要有演員強大的演技，還有很細緻的劇本、執導，以及出眾的美術，大讚是一個擁有極高完成度的「綜合性藝術作品」。

話鋒一轉，又意外暴露她私下俏皮可愛的一面，全智賢透露不僅完全沒被逼真的殭屍妝嚇到，甚至拍攝前最期待的就是能夠見到喪屍，「那些演員真的是比想像中還要辛苦，因為要化特殊的妝」，現場天后還化身小迷妹，拜託他們一起合照，事後更拿去跟朋友炫耀。朴秉恩也不忘補充，第二季看到化好妝的喪屍們晚上聚在樹下一起用餐，有時候真的會嚇一跳，但這次已有經驗，「他們化了喪屍妝後，會有不太現實的感覺，因為還是會在片場講電話，例如『是我，店裡的貨有收到了嗎？』或者『媽媽，我結束後就會回家了，知道了，媽媽，你早點睡。』這種很生活化的對話，相當大的違和感，我也在這之中領悟到，生與死的相隔真的是一線之隔」，讓他不禁開始思考喪屍到底是什麼。

2人繼2015年合演電影《暗殺》後再次重逢，全智賢笑回「當然很開心，很久沒見面了」，更不忘虧「他的釣魚實力好像進步了不少，之前拍《暗殺》時，每天只會拿照片跟大家炫耀自己釣了多少魚，所以我這次有要求他，別只會說，要真的拿來請我們吃呀，結果他在濟州島就讓把我們餵飽飽。」還搞笑用英文「begging」說都是自己「乞求」來的。朴秉恩則延續釣魚話題，還擔心翻譯無法翻出魴魚、軟絲、透抽、岩魚各類海鮮，全智賢不忘趁機喊「你就一次宅配一些到我家給我吧」，編劇金銀姬也跟著附和「他3個月前就說要寄給我」，讓朴秉恩只能苦笑回：「我也要先釣到才能寄給妳們啊，我很辛苦，要演戲還要出海。」眼見話題逐漸被帶偏，全智賢也趕緊拉回「不要再講海鮮了」。

最後他們也不忘透過視訊向觀眾問候，全智賢隔空喊話「請期待《屍戰朝鮮》的世界觀能夠透過《雅信傳》更加擴張的部分，希望《屍戰》症候群能夠變得強烈」，朴秉恩則先和媒體致謝：「能夠和海外的記者們聚集在一起，突然想到世界一家親這句話，現在全世界也和我們的作品一樣有疫病，希望這些能夠盡快結束。」也不忘扣緊現實，笑說如果有第3季的話，「可以出現疫苗，讓喪屍痊癒那種像魔法的事情」。導演和編劇感謝大家對該劇的喜愛，並提醒「直到疫情結束，大家要健康喔」。