統一（1216）23日股東會確認109年盈餘配發現金股利2.7元；統一集團董事長羅智先強調，疫情衝擊，集團展現無比韌性，109年營運獲利再創新猷，統一企業本業獲利215億年增13.3%，EPS3.79元；為啟動下一個50年成長動能，將運用「一核心四主軸」營運策略，打造亞洲流通生活平台。

羅智先表示，統一企業109年靠著經驗豐富的經營團隊、穩健的獲利模式與風險控管機制，不斷優化組織營運結構，妥善因應市場變動所帶來的系統性風險，營業額達419億元，較前一年度成長2.7%，稅後淨利215億元，較前一年度成長13.3%，總體統一集團合併營收達4473億元，稅後淨利308億元，整體企業市值超過3500億元以上，持續名列台灣20大。

羅智先指出，為了啟動統一企業第二個50年的成長動能，運用「一個核心＋四個主軸」經營大戰略，以「生活品牌」為戰略核心，「製造+研發」、「貿易+流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」等四個主軸為發展方向，建構亞洲流通生活平台。除了持續穩固各個市場的基礎建設及組織能力之外，亦強化營運系統建設及人力資源的培育，追求持續成功、永遠進步。

而對今年110年營運展望，主要聚焦經營與簡單操作的基本原則，挑戰國內市場銷售七大目標，包括大宗食糧銷售216仟噸、生活麵類18185仟箱、飲料類47958仟箱、乳品類292仟噸、醬油品類28仟噸、麵包及蛋糕等281佰萬包、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品等共60仟噸，持續為千萬股東創造更佳的投資效益。