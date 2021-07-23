張彬彬對景甜敬業與認真滿是稱讚。

兩人合作愉快。

張彬彬有不少粉絲。

張彬彬對愛犬「小豆」很疼愛。

大陸「零負評男神」張彬彬主演奇幻愛情大作《司藤》，劇中化身體貼的僕人照顧女主角景甜，讓一竿子入戲粉絲大喊要排隊預約聘用萬能的他來家裡當執事。

手上戲約沒斷過的張彬彬，百忙中接受LiTV專訪，暢談拍戲點滴外，由於這部戲是奇幻愛情作品，問張彬彬假如能有某種能力，會選任意門、時光倒回、聽真話、預知未來、吃都吃不胖哪一種？他笑答：「吃都吃不胖的能力！因為我屬於易胖體質，減肥起來實在太痛苦了！」

張彬彬表示，「之前有台灣粉絲特地飛來看我，希望疫情早日過去，大家平安健康，未來有機會，期盼能跟大家見面，我也會帶著更多優質作品，不辜負各位支持」。

在《司藤》裡，張彬彬飾演的秦放是個超體貼的帥氣僕人，照顧司藤（景甜飾）無微不至，不但跪地光腳為她綁鞋帶，還有夾娃娃玩具、陪伴看電影，還偷買平底鞋讓穿旗袍與高跟鞋的司藤舒服一些。

現實中，張彬彬也如是嗎？「我生活中肯定做不到像秦放這麼面面俱到，我自己有時候還挺粗線條，但覺得比較暖的是，我挺會觀察身邊人的情緒，如果遇到誰不開心，我會努力調節氣氛，讓場面不覺得尷尬！我也喜歡在聚餐時負責點餐，能夠點大家愛吃的東西，我也跟著很開心」。

他稱讚景甜敬業與認真，「甜甜是個專業與有想法的演員，和她對戲非常開心，拍攝過程中她也會激發我的創意，我們經常在現場突然冒出一些趣味靈感，然後跟導演溝通加進劇本裡，變成很有意思的小橋段」。

他說，景甜私下跟司藤不一樣，她總是照顧大家，平易近人又活潑開朗，「一點都不像戲裡司藤那樣高傲」。張彬彬印象最深刻的是，有個橋段是司藤對秦放說：「你緊跟著我！」然後秦放就像小狗狗般拽住司藤的衣角，這個小小的粉紅動作，讓螢幕前粉絲尖叫不已，堪稱經典。

「那個橋段是我和甜甜臨時設計的，當時覺得秦放這樣做應該很可愛，所以就試了拍出來，沒想到導演也覺得OK，類似的即興奇想，讓劇組拍攝過程融洽又歡樂，我很享受為戲好的交流！」

張彬彬的戲劇作品在各地能見度高，台灣觀眾對他不陌生，例如《寂寞空庭春欲晚》、《微微一笑很傾城》、《漂亮的李慧珍》、《三生三世十里桃花》、《秦時麗人明月心》、《烈火如歌》、《小女花不棄》等。

新作品《司藤》在LiTV播出，問張彬彬演出多元，是時裝辛苦還是古裝？他說：「肯定是古裝更辛苦！因為古裝有時候會在酷暑夏天中拍攝寒冬的戲，冬天時卻要薄衫拍夏天的戲，加上台詞有時必須是文言文，因此比現代戲辛苦多了。我喜歡拍武打戲，在武術老師指導下拍出俐落畫面，感覺很過癮，對我來說除了季節，最辛苦莫過於源源不絕、特別冗長的台詞。」

生活中，張彬彬也有位心甘情願讓他化身男僕揪心呵護的「寶貝」，原來他愛護動物有加，聊到雪白的博美愛犬「小豆」，他滿是疼愛眼神，「小豆目前交給媽媽照顧，非常得寵，剛開始拍戲時，我會帶著小豆，後來發現劇組作息對狗狗生活與健康不好，因此忍痛交給媽媽，我也放心很多！小豆在家地位很高，是最疼愛的寶貝，至於想念…我就只能暫時忍忍了。」