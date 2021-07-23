高端疫苗日前提交的補件資料遭外洩，被發現在將產能擴大至50L時，分析數據與2L的數據偏差大，最後只有18％的產品如期交貨，等於有82％產品被退貨，引發品質不穩定的疑慮。對此食藥署今日說明，後續50 L製程生產的產品已證明與2 L製程特性分析具一致性，82％成品遭退貨並非事實。

高端公司於第1期臨床試驗中，設計低、中、高3種劑量進行試驗。食藥署表示，依第1期臨床試驗結果，開發的中劑量疫苗符合進入第2期臨床試驗標準，並以中劑量執行2期臨床試驗計畫，依其臨床試驗結果向食藥署疫苗緊急授權使用。該公司亦規劃針對免疫力較弱的老年族群執行高劑量試驗，現已依規劃期程執行中。

食藥署表示，疫苗進行批量放大過程中，因製程、設備等因素可預期會產生一定範圍的差異性，此為所有藥品製程放大中可能發生的。目前高端公司的50 L製程抗原，除前2批次修飾化程度較2 L製程抗原稍高，因此要進行製程放大比較測試等作業，後續50 L製程生產的產品已證明與2 L製程特性分析具一致性，82％產品遭退貨並非事實。

所有疫苗於放行前，均需經過食藥署檢驗外觀、pH值、鑑別、無菌試驗、細菌內毒素、總蛋白含量、異常毒性試驗、抗原含量、效價測定等項目，完成檢驗封緘以確保品質及安全無虞，始可放行。