大甲文昌國小進行電力設備改善，市議員施志昌前往現場會勘工程進度。（陳淑娥攝）

台中海線許多國中小為老學校，電力設施設備老舊，有些甚至開電扇都會跳電。大甲區文昌國小也因電力設備老舊，即使去年初步改善電力系統，冷氣也只能輪流開。立法院副院長蔡其昌、台中市議員施志昌積極爭取經費補助，學校已進行電力設備全面翻新工程，預計8月底完工，開學後將給孩子一個舒適的上課環境。

為改善教學環境，中央要在明年為全國國中小裝設冷氣，由於台中海線許多學校電力設備老舊無法裝設冷氣，立法院副院長蔡其昌、市議員施志昌積極向中央與台中市府爭取經費補助，今年大甲文昌國小獲1350萬經費補助電力設備改善，施志昌23日至文昌國小會勘工程進度。

施志昌表示，海線許多國中國小為老學校，電力設施設備老舊，有些甚至開電扇都會跳電，而文昌國小也因為電力設備老舊，即使去年初步改善電力系統，冷氣也只能輪流開。此次蔡其昌副院長與他再次爭取1350萬經費，為師生眾多的文昌國小電力設備進行全面翻新，希望開學後能給學子一個更舒適的教學環境。

文昌國小校長洪文鍊指出，此次1350萬元的補助經費，包括中央1180萬元，台中市府教育局配合款為162萬元。此次趁暑假與疫情停課進行改善工程，預計8月底可完工。