行政院宣布7月27日調降二級警戒；富邦金控董事長蔡明興表示，隨疫情對經濟衝擊減緩，海外需求復甦帶動出口成長，加上科技大廠持續擴增在台產能，對今年台灣的外貿前景抱持樂觀，將能有更好的表現。

受全台疫情提升三級警戒影響，富邦金延至今舉辦股東會，蔡明興表示，這次股東會現場遵守主管機關三級警戒的防疫指引，嚴格限制室內場地人數19人以下的規定，以確保安全。

蔡明興表示，去年受新冠肺炎疫情影響，全球經濟呈現衰退，台灣在疫情控制相對得當下，經濟面衝擊相對較輕，台灣金控業整體獲利仍表現亮眼再創歷史新高；富邦金控去年稅後淨利達902.72億元，創下歷史新高，每股盈餘8.54元，連續12年蟬聯金控每股獲利龍頭。

富邦金控也於股東常會中，通過109年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案；其獲利表現也反映在股利配發政策，盈餘分配案通過分派普通股現金股利每股3.0元，股票股利每股1.0元，合計每股4.0元，創下歷史新高紀錄，配發率達46.8％。