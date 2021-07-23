泰銘（9927）股東常會通過配發股息1元，並減資20％，將每股退還股本2元，減資基準日另訂，雖然國際金屬價格因大陸出手調控而下滑，但，國際鉛錠價格卻不跌反漲，每公噸漲至美元2334美元的近3年高點，有利泰銘的營運後市。

泰銘去年全年營收約85.36億元，每股稅後盈餘1.68元，由於倫敦金屬交易所（LME）鉛錠價格上漲，泰銘的售價及銷量雙雙成長，使得今年上半年營收達44.53億元，年增約9.29％。

泰銘23日股東會除了通過配息1元，也通過減資20％案，股本將從20.9億元減至16.37億元，未來將在獲得主管機關同意之後，再由董事會訂定減資基準日，每股退還股東2元。

泰銘發言人童新沅23日表示，國際金屬價格因大陸出手調控而普遍下滑，不過，LME鉛錠價格則是上漲到每公噸2334美元，這是鉛錠價格從2018年2月的最高價2580美元，一路下滑到2020年4月到5月之間的低點1600美元到1700美元之後，一路回升的近3年高點。

他說，由於鉛錠的市場供需沒有太大變動，鉛錠價格逆勢上揚，「可能是過去漲幅相對較小的補漲」。

童新沅指出，目前看來，鉛錠價格站穩每公噸2300美元的機率，越來越高，如果未來能夠穩定上揚，對泰銘下半年的營運將有莫大助益。