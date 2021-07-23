后里「墩西休憩綠地」及「四村路休憩綠地」用地將串連，形塑城市小花園。（立委楊瓊瓔服務處提供）

繼台中首處示範點「豐原心鎖橋花之道」之後，后里即將打造一處結合親水、綠廊道及水圳牆面彩繪等設施。立委楊瓊瓔爭取后里「花之道」計畫，利用后里旱溝溪畔零星土地，將「墩西休憩綠地」及「四村路休憩綠地」用地串連，形塑城市小花園，年底前將挹注工程經費1000萬元，打造后里成為處處可打卡的唯美花園廊道。

后里區長賴同一指出，為推動「花之道」形塑城市小花園休憩空間，經盤點區內小型公有綠地，將屬於國有財產署及農田水利署所有，現況已設置之「墩西休憩綠地」及「四村路休憩綠地」用地串連，除了活化原有綠地空間外，沿著水圳與綠廊道融合水環境可以展現綠地親水性，並將后里產業特色百合花卉、薩克斯風、水梨、葡萄、后里馬場及后豐鐵馬道等意象元素，彩繪於水圳牆面，不只綠化優化設施還要有視覺美化的效果，以形塑具亮點「花之道」計畫公園。

賴同一指出，該處是后里推動「花之道」示範區域，為該計畫能順利進行，請陳本添議員協助協調建設局能協助開闢取得水源，除了活化原有二處綠地外，將規劃入口意象、多層次植栽廊道、造型水瀑，后里產業特色彩繪及規劃無障礙設施，還將規劃夜間照景燈光藝術，未來不管在白天還是夜晚均能提供給市民新的公園綠地休憩散步的環境。

后里區墩西里長紀廷芳感謝楊瓊瓔立委及陳本添議員協助經費爭取及用地協調，為當地居民打造一座美麗水岸公園，並考量現地居民使用需求，透過與生活息息相關的基礎環境改造，聯結在地資源特色與地方文化，創造水岸公園新生命。

陳本添強調，爭取后里「花之道」示範區域，有別以喬灌木複層及草皮為主的公園景觀設計，採自然庭園概念形塑戶外花園，打破傳統整片花海方式，后里示範點以「小而美」區塊植栽呈現，並以錯落方式於溪畔園道設置裝置藝術，民眾一進到園道就能看見充滿幸福的意象。

楊瓊瓔表示，隨著人口逐漸的高齡化，大家生活環境附近的公共設施與開放空間越來越重要，都市內優質友善的公園綠地是大家平日生活休閒的重心，台中市長盧秀燕自上任以來一直努力讓各行政區生活圈內，都有具當地特色的公園綠地，並且積極向中央各部會爭取建設經費，逐步改善公園環境，建立優質的遊憩空間。