可惡！小黑狗遭封箱膠綁柱子哀號 彰化動保員熱血搶救。

彰化縣動物防疫所人員接到邵柏森通報後，昨晚深夜火速前往現場把狗救出帶走安置。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣動物防疫所人員接到邵柏森通報後，昨晚深夜火速前往現場把狗救出帶走安置。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

躲在床底下的小黑狗被救出後，嘴巴身上都有多數留有殘膠，因害怕不斷發抖，模樣可憐，所幸經檢查後健康狀況良好。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

讓人看得拳頭都硬了。彰化永靖鄉一名江姓男子，22日晚間在自己IG限動張貼一段虐狗影片，小黑狗被以膠帶封嘴，還用以封箱膠層層纏繞捆綁在門前三合院柱子上，彰化縣動物防疫所動保員獲報，已漏夜趕到現場將狗狗救出，並將對不知去向的江男依違反《動物保護法》開罰。

短短4秒影片中，全身黑色毛髮的幼犬，被以膠帶層層纏繞，牢牢固定在1.5公尺高的柱子上，因害怕和不適，身體不斷發抖並發出哀號，拍攝影片的江姓男子還冷不防朝其頭部揮拳揮打，新竹市浪愛傳遞貓狗TNVR協會理事長邵柏森，昨晚接獲網友告知隨即轉發影片，影片曝光後讓網友一片撻伐，大罵「心裡有毛病」、「可惡、人神共憤」，群情激憤。

邵柏森在臉書指出，用力纏繞綑綁在柱子上，此行為非常可惡！依照動物保護法，已經構成虐待動物案件，當下已通報彰化縣動物防疫所江男涉嫌虐待動物，事發地點經網友肉搜發現是在永靖鄉浮圳路的三合院民宅，動防所黃姓承辦人員顧不得早已是下班時間，仍火速前往現場救援，讓邵柏森在臉書大讚熱血。

貼文留言也補充，狗狗已經救到，嘴巴上還有殘膠，感謝彰化動防所黃員救援，後續將會約談行為人。

當時黃男到場救援時，發現小黑狗被放下來，沒有在柱子上，涉嫌虐狗的江姓男子也不知去向。經徵詢江男家人同意，發現小黑狗躲在房間床底下，因人無法爬進去救援，為避免遭小黑狗咬傷，只好使用捕犬桿抓狗後將小黑狗帶出。

邵柏森也以自身毛孩救援經驗補充，前線人員常因救援被貓狗抓咬傷，甚至承擔被爆咬掛急診的風險，呼籲網友理性看待救援捕捉小黑狗的過程；尤其動保所人員早就下班，還願意熱血衝現場幫忙救援，沒幾個縣市可以做到，實屬難得。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，涉嫌虐狗的江姓行為人不在家，經其外婆同意後，將狗救出後帶走安置，狗狗健康狀況良好，嘴巴、身上多數都還留有殘膠，同仁離開前在住處張貼通知單，並請家人代為連絡，請江男務必到案說明，將透過訪談了解其動機。江男行為已違反《動物保護法》第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物；將可依法開罰1.5萬元以上、7.5萬元以下罰鍰。