台中市教育局長楊振昇23日表示，台中公私立幼兒園合計765家，預計7月27日全面復課。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕說，因應中央鬆綁指引提前盤點資源，市府不會為解封而解封，將採取「穩健式鬆綁、漸進式解封」原則，一切小心翼翼推動，守護幼兒及教師安全。（盧金足攝）

因應7月27日疫情警戒降為二級，台中市教育局長楊振昇23日表示，台中公私立幼兒園合計765家，預計7月27日全面復課。

楊振昇強調，台中幼教人員的疫苗施打率達92％，未施打疫苗或已接種第1劑疫苗但未超過14天的幼教人員，應在進入幼兒園前提供3日快篩陰性證明。

此外，前兩波幼兒園教育工作人員疫苗接種均已造冊，依據中央規定，若未在規定時間內接種者，將請教師盡速到唐鳳系統預約，全面建構防護網。

在復課過程中，幼兒園將提前做好防疫工作，包括酒精、口罩、額溫槍及用餐隔板等，未來復課後的容留人數將會依照中央規範實施。

台中市幼兒園全面為復課做好整備，市長盧秀燕今早前往安和非營利幼兒園視察，督促幼兒園做好量體溫、噴酒精、戴口罩、中餐及點心時間需設置隔板及環境清消等防疫措施。

盧秀燕說，市府因應中央鬆綁指引提前盤點資源，不會為解封而解封，將採取「穩健式鬆綁、漸進式解封」原則，一切小心翼翼推動，守護幼兒及教師安全。

她指出，三級警戒已實施一段日子，很多市民生活受到影響，目前疫情已較先前平穩，為因應中央7月27日進一步解封，市府提前盤點資源，首波針對社福機構、教育機構、部分藝文活動彈性調整開放，像是身心障礙機構、日照中心等處所將漸進式鬆綁。

教育系統部分，因大多數幼兒園所的教師已接種疫苗，將朝向開放持續整備，其它機構部分，昨日中央召開全國視訊會議尚未有進一步說明，台中將積極為解封提前做好準備，並依照中央接下來訂定的指引積極因應。