國產疫苗高端傳出不良率高達82％，量產品質堪慮，高端今澄清「係屬不實資訊」。不過，民眾黨立委高虹安今表示，如果國產疫苗良率那麼低，短時間能提供良品數量相當少，既然行政院已宣布簽約增購3600萬劑莫德納疫苗，國產疫苗視乎沒有那麼急，政府不該「揠苗助長」，應該給國產疫苗好好研發、改善製程空間。

高虹安指出，國外在審查疫苗緊急授權EUA時，不只針對安全性、保護力、確效等，量產的穩定性跟良率更重要，例如Novavax疫苗雖然在科學數據上的保護力跟安全性都相當完美，但量產時因原材料跟設備取得不夠穩定，到現在都還沒拿到EUA，反觀我國高端疫苗EUA審查匆忙通過，要如何從實驗室原型擴大產能並保持穩定良率，這才是國人最關心的事。

高虹安表示，國產高端疫苗EUA審查匆忙通過，卻沒辦法達到穩定良率，這件事在產業界看來非常諷刺，0到1這件事情是把產品做出來，而1到N能夠維持良率才是產業、工業要求，食藥署理應站在為國人把關立場，卻在第一時間替廠商澄清，認為外界太苛責，哪個企業沒有所謂不良品，令人對高端疫苗EUA審查把關打了非常大問號。

民眾黨立委高虹安。（報系資料照）

高虹安質疑，若國產疫苗良率只有18％，這樣緊急授權的疫苗，如何解救國人需要打疫苗的狀況，雖然衛福部長陳時中說，如果之後發生什麼狀況，會把EUA收回，但疫苗打入人體要如何收回，如果發現國產疫苗有生產、投產缺陷，應該先把問題釐清，科學證據確認，而不是先通過EUA。

高虹安說，政府已經採購一千萬劑的國產疫苗，未來將打到國人身體，如果良率這麼低，短時間內高端疫苗能提供良品數量相當少，恐緩不濟急，加上政府宣布已簽約3600萬劑莫德納疫苗，政府對於國產疫苗不該揠苗助長，而是要給廠商時間將研發過程精進，想辦法把良率提升，這才是正確的作法。