衛福部醫福會執行長王必勝去幫忙北農與環南市場控制疫情，但台北市長柯文哲日前接受採訪表示，王必勝只是來看一看，講一講話，是「有何貢獻？」對此，國民黨文傳會副主委黃子哲批評，柯身為台北長、還是民眾黨主席，竟把砲火指向一個來前線支援的事務官，這不僅是過河拆橋，更顯示柯的心胸窄小、格局狹隘。

黃子哲今（23日）在臉書發文表示，過去部桃醫院發生群聚感染，以及苗栗電子廠群聚感染等事件，王必勝跑去前線擔任指揮官，因處理得宜，疫情也獲得控制，外界對王有不錯的評價，要不是北農與環南市場的疫情延燒不止，也不會讓陳時中找到破口，一邊防疫，一邊防堵柯文哲，但王必勝畢竟是去支援台北市的防疫工作，柯文哲、北市副市長黃珊珊也說施打疫苗及篩檢等工作與王也有過討論。無論功勞或苦勞大小，柯文哲大可不必對一個做事的官員，如此酸言酸語，柯文哲要做政治對抗，就找民進黨高官或政治人物，別搞錯對象。

黃子哲直言，自己與王必勝醫師雖非熟識，但過去他在金門立委楊應雄辦公室服務時，王時任署立金門醫院院長，記得態度謙遜客氣，對於爭取金門鄉親的醫療資源、強化醫療能量或病患後送等工作頗為盡心盡力，也多虧王出身台北榮總系統，讓署金與北榮的醫療對接順暢，鄉親的照護也更為完善。

若要問「有何貢獻」，黃子哲批評，柯文哲不如捫心自問對台北市有何貢獻，是有好心肝？還是砍掉重陽敬老金，還是把五大弊案變成五大案？柯文哲做為一個重量級的政治人物應該要多點厚道與公道，但別胡說八道。