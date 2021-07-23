東京奧運開幕式今晚（23日）揭幕，今年奧運共有33項運動、339場賽事，中國代表團將派出431名運動員競逐獎牌。夏季奧運至今已舉辦32屆，中國曾參與10屆，其中7屆美國高居金牌榜榜首。不過有一屆奧運中國成功打破美國壟斷，以48面金牌榮登榜首！中國隊強項包括跳水、乒乓球等。其中被譽為「夢之隊」的跳水隊至今已奪得40面金牌。

跳水、體操及乒乓球為中國國家隊傳統強項，被譽為「夢之隊」的跳水隊自1984年參與美國洛杉磯奧運以來，已奪得40面金牌，為奪得最多金牌的項目。

在運動員個人表現方面，中國目前僅有3人獲得5面奧運金牌，分別為跳水名將吳敏霞、陳若琳及體操名將鄒凱，而伏明霞及郭晶晶等人亦獲得4面金牌。

以上奪得最多金牌的9人已退役，而乒乓球名將馬龍有望追平紀錄。馬龍目前共有3面奧運金牌，本屆東京奧運他將參與男單及男團比賽，若兩項賽事均奪金，他將成為中國第一名獲奧運5面金牌的乒乓球運動員。