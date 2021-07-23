交通大學在2月與陽明大學合校後更名陽明交通大學，今年發出合校後首屆畢業證書，不少畢業生收到畢業證書後十分傻眼，稱證書設計陽春、沒有校徽，看起來像word檔做的標題文件，深怕拿去升學、應徵工作被當成假證書，校方23日發聲明請畢業校友無須擔心，待年底識別系統定案後，會保留換發權益，無論有無換發都是正式法律文件，未來也將有加密的數位畢業證書。

今年陽明交大畢業的學生收到畢業證書後發現，第一屆NYCU的畢業證書非常陽春，紛紛上網發表意見稱證書太醜、陽春。根據2020年底註冊組曾經公告，在校徽尚未定案前，將先發放學位證明書給陽明交通大學畢業生，未料竟是正式畢業證書，讓畢業生們大為傻眼。

「想哭，好像自己做的假證書。」不少畢業生上網抱怨，稱畢業證書看起來像自行word排版製作，拿去應徵工作、升學繳交證書還要解釋是正本，還有人抱怨學校美感簡直零分，新版畢業證書醜到不忍直視，開玩笑問有無美感低落的投訴管道。

陽明交大23日發聲明解釋，請畢業校友不用擔心沒有正式校徽會影響法律效力，在年底識別系統正式出爐前，今年的畢業證書不僅有正式校印，也蓋上鋼印，並在周圍金邊上有防偽設計。

目前的證書是參考陽明、交大兩校區舊款證書設計而成，校方表示，待今年底識別系統定案後，會保留畢業證書的換發權益，無論有無回學校換發，兩款證書都是正式法律文件。同時校方也宣布，未來陽明交大不僅會有新的識別系統，也會有加密的數位畢業證書。