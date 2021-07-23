被高督盟評鑑列為上會期「待觀察名單」，高雄巿議員韓賜村23日回應，高督盟以他車禍肇事，歸為「言行違背議員職權角色」，以此標準，有違婚姻忠誠，是不是也不適任？他認為，議員問政要能兌現政見，而非表面功夫。

韓賜村說，他車禍肇事並非蓄意，法院審理已做出裁判，他也與家屬和解獲得原諒。以此將他歸為「言行違背議員職權角色」，他要反問高督盟，不符合社會倫理道德規範，像是重婚、離婚等有違婚姻忠誠，是不是也不適任？

韓賜村說，高督盟的評鑑重視出席、提案，如果要應付，只要提案愈多就好。但巿民要的不是提案多，而是政見能夠落實，而政見能不能落實，也要看經費，否則捷運林園線10年前就在喊了，為什麼現在才感覺有在動。

他說，高督盟的評鑑淪為虛有其表，意義不大，他現在做民代、以前做鄉長，知道民眾要的是政見能不能兌現，會做事比空口說白話的光說不練更重要，否則提100個案，卻沒有一個能通過，這樣的問政品質，民眾能接受嗎？