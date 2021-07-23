降二級開放內用 連鎖咖啡丹堤率先響應 14:122021/07/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院今（23日）公布7月27日起降二級警戒，符合指引各行業和場所恢復活動，餐飲部分超商賣場可內用，對此，連鎖咖啡丹堤咖啡率先響應。（丹堤咖啡提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今（23日）公布7月27日起降二級警戒，符合指引各行業和場所恢復活動，餐飲部分超商賣場可內用，對此，連鎖咖啡丹堤咖啡率先響應，降二級後全台丹堤開放內用，除了持續落實戴口罩、入店手部酒精消毒、測量體溫以及實聯制，內用將採梅花座及設置用餐隔板，保持用餐安全的防疫距離。 27日降二級後的環評會議 均發實體開會通知 三一東林宣佈導入德國奢華商務車 KLASSEN 搶攻頂級企業租賃市場 #開放內用 #丹堤 #7月 #二級 #連鎖咖啡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 727降二級警戒 室內可容納50人 台中市議會8／3恢復開會 14:582021/07/23 政治 河南新鄉衛河鶴壁段決堤 填入數卡車石頭仍未能堵住決口 11:412021/07/23 兩岸 金門新規畫2波疫苗接種 18歲以上即可施打AZ 14:452021/07/23 生活 全台警戒降至二級 黃偉哲：謹慎小心因應 12:462021/07/23 政治 梧棲漁港買氣回溫釀群聚 周末人車降載只能千人進港 13:102021/07/23 生活 7／27警戒調降二級 朱立倫籲振興經濟是重點 藍委喊現金最便利 14:362021/07/23 政治 《觀光股》王品決配息約4.3元 應戰疫後餐飲新業態 12:342021/07/23 財經 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 13:072021/07/23 生活 打籃球、潛水解禁 陳時中：戴好口罩就開放 14:482021/07/23 生活 警戒降二級 蔡明興：對今年外貿前景樂觀 13:592021/07/23 財經 戶外仍全程戴口罩「沒資格叫降級」 網22字酸爆政府 11:362021/07/23 生活 生活熱門新聞 新北解封餐飲業不鬆綁 侯友宜：維持禁內用、只外帶 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 獨》高雄連21天加零破功 驚傳1例本土個案 疑北部染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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