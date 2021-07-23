行政院今（23日）公布7月27日起降二級警戒，符合指引各行業和場所恢復活動，餐飲部分超商賣場可內用，對此，連鎖咖啡丹堤咖啡率先響應，降二級後全台丹堤開放內用，除了持續落實戴口罩、入店手部酒精消毒、測量體溫以及實聯制，內用將採梅花座及設置用餐隔板，保持用餐安全的防疫距離。

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