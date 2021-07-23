衛福部台中醫院急診室在今年2月，接獲119送來6歲重傷男童，其父騎車載男童外出，男童站在機車踏板上，發生車禍，前胸碰撞機車龍頭，前胸青，2側大腿變形，送醫已休克與呼吸衰竭況，經3小時搶救後仍回天乏術；醫師韓振宇說，孩童非人肉安全氣囊，站機車踏板，若旦發生撞擊，恐致命危機。

醫師韓振宇呼籲，小孩搭機車，不管是揹前面，或站在車前腳踏墊，都首當其衝，應更加避免「3不原則」，「不」能站踏板、「不」能加座椅及「不」能用揹巾，才能保護幼童搭乘機車安全，避免憾事發生。

台中醫院急診室醫師韓振宇指出，孩童在外傷情況，常見為輕微腦震盪，頭皮血腫與頭皮撕裂傷，如果發生傷口持續流血、持續嘔吐、甚至有頭痛、嗜睡，喚不醒時應立即就醫。臨床大多會根據小兒頭部電腦斷層評估，來決定是否安排後續檢查或治療。

韓振宇指出，兒童的肋骨十分柔軟且具有彈性，胸部重大外傷時，易造成氣血胸或橫膈破裂。兒童腹壁肌肉相對薄弱，脂肪也少，無法有效保護內臟，在加上肝臟、胰臟等器官相對體積較大，因此腹部受到鈍傷的時候容易造成大出血，還沒送到醫院可能休克死亡。

韓振宇提醒，孩童若發生車禍而受傷，應移置安全地方，避免2次傷害，若無法自行移動，意識清楚者，甚至可能骨折或其他內傷，先不要移動傷者，讓傷者自行採取舒服的姿勢等待救援；若意識不清且無呼吸心跳，立即心肺復甦，有明顯出血點，協助加壓止血，把握黃金時間搶救。