行政院院長蘇貞昌22日宣布，已完成今年第4季及明、後年共3600萬劑莫德納疫苗採購，引發各界關注。港媒評論表示，在疫情影響下2022選戰已提前開打，蘇宣布此消息的時機點相當奧妙，一是綠藍白三方都在布局「疫苗政治」需先發制人；二是可抑制地方政府自購疫苗的正當性；三是可掌握「疫苗發言權」，有助後續政治能量累積。

香港媒體《中評社》23日評論表示，民進黨、國民黨、民眾黨近期不約而同打起「疫苗政治戰」，其中又以民進黨的蔡政府動作最多且規模最大，包括13日開放年滿18歲以上民眾登記施打疫苗意願，總統蔡英文15日更聲稱已有453萬人登記、16日就會發送預約簡訊，更有消息指出，蔡指示大學生疫苗順序不能排在12到18歲青少年之後；種種舉動恐是蔡政府讓年長者打完疫苗後，開始對18歲以上成年人實施疫苗拉攏計劃，畢竟得出外工作又苦無疫苗的青壯世代，已按捺不住對政府的不滿。

評論指出，行政院22日宣布完成3600萬劑莫德納疫苗採購，但亞洲生技大會主席李鍾熙在2021亞洲生技大會上表示，今年莫德納已簽約尚待出貨的疫苗金額高達184億美元，可見台灣要想現在交貨機會微乎其微，蔡政府採購的疫苗應在明年才會陸續到貨，如此將能順勢封殺各縣市政府想自購疫苗的正當性。

綜觀以上，評論分析，後疫情時代隨新冠肺炎病毒不斷變種，誰能買進並掌握更多疫苗，誰就擁有更多話語權，「疫苗政治」可謂2022大選的提前角力，藍綠白三黨各自都拚盡全力，想辦法爭取民眾支持並引領網路聲量，如今的動作都可能對未來埋下重大影響。