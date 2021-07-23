本報本月13日、16日兩度報導中華郵政人員雖被列入第7類施打對象，但隨著預約平台出現後，郵局窗口人員卻被要求自行去預約，等同「被放生」。不料台鐵也發生一模一樣的情況，台鐵產業工會今（23）日向本報表示，第一線工作人員若運氣好被納入第1批，就打到今日為止，第2批以後就沒消沒息。有郵局員工自嘲：「第7類基層可能自動被消滅吧！根本是安慰獎。」

新冠疫情以來，郵局窗口人員負責三倍券、紓困金及孩童防疫補貼等繁重工作，加上原本就有的郵政匯兌儲金業務，與民眾高密度接觸；台鐵工作人員更不待言，是南來北往交通樞紐，且隨著微解封，車站人潮勢必增加。兩者都急需被列入公費疫苗造冊清單。

行政院長蘇貞昌6月22日主持擴大防疫會議，同日中央流行疫情指揮中心將第一線郵務處理人員、台鐵員工納入「國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象」，並由主管機管造冊新冠疫苗施打對象。

不料之後傳出郵局窗口人員等無疫苗，7月中旬中華郵政一邊向媒體表示「郵局窗口人員已在造冊中」、「正在跟交通部爭取將郵局窗口排入第7類施打對象」，20日卻發下一紙公文要求郵局同仁去預約平台踴躍接種，且公文並表示根據的是14日行政院秘書長會議裁示及中華郵政總公司指示辦理。

台鐵情況一模一樣，第一線人員還在苦等。台鐵產業工會表示，本月12日、16日兩度發函台鐵局，第一，盡速造冊；第二，工會已接獲消息，被納入第1批的人員就打到今日為止，台鐵應該盡速確認還沒打疫苗同仁的施打期程。但卻都無下文。

台鐵產工秘書長魏豫綾表示，當初第1批有造冊，包括乘務人員、車站月台、清潔人員都有，但問題是有的有列、有的沒列，像售票員有的納入第1批，有的納入第2批。

有郵局窗口人員怒批，整個第7類並沒有全部獲得施打，「根本是安慰獎！」第2類的官員倒是愈來愈多，「隨著疫苗接種平台的預約，第7類可能自動被消滅吧。」台鐵則尚未回應。