1名網友日前在路邊發現1戶住家的阿嬤正在管教孫子，但管教方式竟是拿膠帶捆住孫子的嘴巴，目擊者發現時該孫子面露痛苦表情、臉上有多圈膠帶地坐在門外，手上疑似還有遭束帶捆綁的痕跡；民眾趕緊報警，警方表示該阿嬤屢次因孫子說髒話就動粗，目前已將阿嬤帶回偵辦，社會局也會介入處理此案。

1名網友在Dcard上發文表示，他日前在路上看到1戶民宅內的孩童遭人用膠帶捆住嘴巴，該孩童表情痛苦，但沒有過多掙扎，只是坐在門外，手部疑似也有捆幫痕跡，原PO表示疑似是該孩童的阿嬤為了懲罰孩童，才會做出此處罰方式，但他怒批「居然把自己的孫子用膠帶把嘴巴纏起來，是不是有點誇張了？完全就是在虐待阿！」

該網友說，他事後報警，警方到場後跟他說該名阿嬤經常虐打孫子，阿嬤解釋是因為孫子常出口成髒，才會給對方一點懲罰，警方事後也將阿嬤帶回警局偵辦，後續會由社會局介入處理；原PO說，他的母親知道此事後還責怪他多管閒事，他則反嗆「這種教育，小孩子長大根本很容易有心裡問題，真不知道是什麼神邏輯？」

其他網友看到原PO的照片後，紛紛留言說，「綁成這樣也太狠」、「他的臉是凹進去的，也太扯了」、「他的手看起來也用膠帶還束帶綁起來欸」、「管教孩子是對的，但打罵過頭真的不好」、「他腿上好像也有傷耶，坐等原po更新」、「他看起來好不舒服」、「不過我也很好奇小孩到底做了什麼」。