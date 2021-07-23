下周國際新聞事件
07/25 周一 日本七月Jibun銀行製造/服務/綜合PMI
美國六月新屋銷售
美國達拉斯Fed製造業指數
業績報告：飛利浦、特斯拉
07/26 周二 南韓第二季GDP
美國六月耐久財訂單
美國七月黎奇蒙Fed製造業指數
業績報告：蘋果、超微、Alphabet、羅技、微軟
07/27 周三 南韓七月消費者信心
澳洲第二季通膨
美國MBA抵押貸款申請
EIA原油/庫欣原油/分餾油/加熱油報告
業績報告：巴克萊、臉書、Spotify、賽靈思、日 產
07/28 周四 美國Fed利率決議
新加坡第二季失業率
歐元區七月消費者信心
歐元區七月消費者通膨預期
美國第二季GDP
美國請領失業救濟人數
美國待完成銷售房屋
業績報告：亞馬遜、波音、德銀、高通、三星電 子、樂金化學
07/29 周五 南韓六月工業生產
南韓七月商業信心
南韓六月零售銷售
日本六月失業率
日本六月工業生產
日本六月零售銷售
日本六月營建訂單
歐元區第二季GDP
歐元區七月通膨
美國芝加哥PMI
美國密西根七月通膨預期
業績報告：諾基亞、全日空
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