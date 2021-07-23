下周國際新聞事件

07/25　周一 日本七月Jibun銀行製造/服務/綜合PMI

美國六月新屋銷售

美國達拉斯Fed製造業指數

業績報告：飛利浦、特斯拉

07/26　周二 南韓第二季GDP

美國六月耐久財訂單

美國七月黎奇蒙Fed製造業指數

業績報告：蘋果、超微、Alphabet、羅技、微軟

07/27　周三 南韓七月消費者信心

澳洲第二季通膨

美國MBA抵押貸款申請

EIA原油/庫欣原油/分餾油/加熱油報告

業績報告：巴克萊、臉書、Spotify、賽靈思、日 產

07/28　周四 美國Fed利率決議

新加坡第二季失業率

歐元區七月消費者信心

歐元區七月消費者通膨預期

美國第二季GDP

美國請領失業救濟人數

美國待完成銷售房屋

業績報告：亞馬遜、波音、德銀、高通、三星電 子、樂金化學

07/29　周五 南韓六月工業生產

南韓七月商業信心

南韓六月零售銷售

日本六月失業率

日本六月工業生產

日本六月零售銷售

日本六月營建訂單

歐元區第二季GDP

歐元區七月通膨

美國芝加哥PMI

美國密西根七月通膨預期

業績報告：諾基亞、全日空

《國際油價》原油亞洲電子盤反轉下跌
學者分析 3600萬劑莫德納 內藏中美政治角力
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