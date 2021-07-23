新北市三峽區五寮里客家人口聚集，新北市客家事務局投入320萬預算，預計9月在五寮里客家庄成立駐地工作站，推動地方創生，未來將辦理客庄創生體驗活動，活化五寮客庄人文歷史及產業，重現北台客家第一庄昔日風華與榮耀。

客家局表示，新北市客家族群人口約64萬，佔全市人口近6分之1，尤其在三峽沿山地區保留傳統的客庄型態，維持客家風俗與語言文化，現今五寮所保留的焗腦伯公、揩腦古道皆為客家人早期在當地深耕的歷史記憶。

此外，五寮產業具有豐富的山產資源，近8成的居民有種植竹筍及山產的經驗，使五寮被譽為「新北竹筍之鄉」，客家局將藉此優勢打造新北客家農產品牌，活絡五寮客庄經濟，創造附加價值。

客家局林素琴局長表示，大台北地區沒有明顯的客庄，五寮聚落多數居住客家族群，具有充沛客家拓墾文史，未來將用有限的經費結合產官學，與在地學校、產業界代表共同合作推動社區深耕、青年培力及產業發展三大主題，透過工作坊及論壇等形式擾動居民，結合在地茶葉、山徑大菁、山林竹筍等產業，研擬產業創生育成執行計畫，打造具客家特色的街廓廊道，辦理共識營促進居民對創生事務的參與，共創在地文化品牌，吸引企業投資，帶動五寮客庄經濟發展，傳承客家文化及語言。