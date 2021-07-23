成功大學110學年度新生體檢將PCR檢測列為體檢項目之一。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

學生個別在採檢室自行將唾液滴入唾液盒。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成功大學110學年度新生體檢將PCR檢測列為體檢項目之一，新生入學前應繳交PCR陰性報告，方可入校或申請入宿，7月21日至23日針對暑假提早入校、進入實驗室的900名成大碩博班新生PCR檢測，上午檢測，當晚即可得知結果。

成大新進教職員工每年約1000人，今年度新生含碩博班及大一新生約7000人，大一新生將入住宿舍約2700人，學校將陸續安排於8月26日到9月13日上午PCR檢測，當晚結果若為陰性，即可配合防疫措施入住宿舍。

成功大學指出，今年因應疫情，鎖定往年暑假便提前入學的碩博班新生，於7月21日至23日進行第一批PCR檢測， 6月28日發出通知調查，彙整名單後，7月9日發送採檢簡訊與電子郵件通知，再分梯安排至成大醫院唾液PCR檢查。

學生接收到通知後，需自行上網填答是否願意在成大醫院進行PCR檢測，有意願者列印及填妥自費同意書，根據分派日期與時段，於受檢當日持看診號次、同意書、身分證、健保卡以及500元PCR檢測費用至成大醫院進行檢測。

成大發言人李俊璋表示，執行教職員工生PCR檢測，是以染疫風險高低作為策略考量，針對染疫風險較高族群包括新進教職員工、所有新生及舊生住宿舍涉有移動風險者，優先執行PCR檢測。住宿舍舊生於返宿第5天自費500元PCR檢測，端午節至今執行5批，共檢測83人皆陰性。

他說，新生體檢項目分為一般項目及高傳染性風險項目，COVID-19的PCR檢測屬於後者，今年因疫情關係，新生入學體檢以PCR為優先執行項目，一般體檢項目9月中旬後陸續安排。

李俊璋說，碩博士及大一新生不入住宿舍者，考量其居住地距離台南市遠近，自8月11日到25日依台南市、嘉義縣市、高雄市、屏東縣、雲林縣順序，以每周3日安排1000人次接受PCR檢測，所有時間無法配合於成大醫院受檢者，將統一安排於9月14日到16日PCR檢測。

成大人工智慧與資訊系統碩士在職專班新生吳少民認為，新生做PCR檢測除了讓自己安心，周遭朋友、老師、同學也更放心，且原本自費檢測要花4000元，這次只要500元。成大都市計畫所新生邱韻淳說，疫情期間，掌握身體狀況不能只靠政府、學校，PCR檢測如發現感染，也能提早因應。

成大醫院副院長李經維表示，考量新生PCR是普查性質，要照顧受檢者感受，決定採口水PCR，他說明，不做鼻咽腔PCR是考量對受檢者來說很痛，且施檢者也要相當熟練，才能準確有效取到樣本，加上執行採檢過程有其風險，真有抗原，會汙染到採檢者，這些都要考慮進去。