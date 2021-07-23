PLG史上首位狀元朱雲豪暢談加盟攻城獅想法。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅特別替22日成為PLG史上首位狀元，來自健行科大的朱雲豪舉辦加盟記者會，除了暢談自己當上選秀狀元的感受，更希望能在攻城獅打出不錯的表現，提到自己人生第一份職籃薪水怎麼運用，他充滿孝心表示，「想幫在金門的祖父母添購傢俱。」

「這次選秀重點就是選到即戰力，補上上季缺口，觀察過雲豪5年來在UBA表現，相信他可以馬上提供我們火力支援，一致決定選擇雲豪，」攻城獅總教練林冠綸表示，「不選第二輪的主因，在於我們鎖定的目標首輪都被挑走，所以我們也沒有再選。」

「雲豪擁有很好的長程火力，卻被外界只看成射手，其實他也有很好的心理素質，打球靈感更是不錯，希望他用呂政儒、楊敬敏等黃金世代優質射手當作範本，成為未來國家隊等級的球員，我們對他有著如此期許或期待。」林冠綸說。

聽到自家總教練這麼稱讚自己，朱雲豪說：「昨天選秀時其實蠻緊張的，心中的大石頭終於放下來了。當我今天走進新竹縣立體育館，真的感覺很大、很氣派，走進來都是紫色或是獅子，接下來有機會在這裡打球，感覺就像夢想成真了。」

「我對李家瑞印象比較深刻，因為他是我的高中學長，他曾經一度放棄最愛籃球，隨後重回球場的奮鬥故事，讓我很感動，」朱雲豪說，「能夠加盟攻城獅，就像我想用籃球翻轉人生的感覺是一樣的，希望我能在這裡打出好的成績。」

至於拿到生涯第一份薪水，朱雲豪說：「希望能夠幫金門的祖父母買些傢俱，也幫兩個妹妹出學費。」新球季的目標則是，「我希望可以健健康康打完自己第一個球季，然後努力把自己的東西拿出來。」