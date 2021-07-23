警方查扣到手機、SIM卡、雲端硬碟等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方公布嫌犯盜辦門號手法，提醒民眾及業者注意。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

首見收購假求職被害人證件 線上申辦門號盜買200多萬點數

北市46歲張姓男子，先在網路上購得遭詐民眾的身分證件、銀行帳戶等個資，偽造後於線上向國內各家電信業者申辦手機門號，利用手機小額付費功能購買各種點數再轉賣牟利。刑事局電信偵查大隊將張嫌等9人查緝到案，初估至少有160多人被害，損失金額逾200萬元。

去年6月有名被害人發現，自己銀行帳戶遭電信業者扣款，但自己明明沒有申辦該門號，向業者反映不得其解後，遂向警方報案，由電信偵查大隊與新竹市第一分局共組專案小組擴大追查。

警方調查，張嫌取得的證件及銀行帳號，都是遭到假投資、假中獎詐騙的被害人所有，張嫌偽造證件上傳各電信業者線上門市後，因業者僅審查身分證號及換發日期，令張嫌能通過認證，待門號寄送至指定超商，店員又沒有詳加查核身分下，張嫌即順利取得盜辦門號。

張嫌以盜辦門號的電信小額付費功能，購買GooglePlay、AppleStore等虛擬點數，交由許姓遊戲點數商等8名共犯，以五折價格轉售給不知情民眾牟利。其中一名被害人被盜用、銀行帳戶被盜扣款一年多才驚覺損失40多萬元，是160多名被害人中損失最高者。

專案小組經數月追查，日前在北市、新北市、台中市等地，將張嫌等9人逮捕到案，查扣到手機、SIM卡及雲端硬碟中被害民眾雙證件及金融帳戶影本等電磁紀錄，全案訊後，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。