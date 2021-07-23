在炙熱的天候下射箭男女個人排名賽登場了，中華女子隊上午有些失常，男子隊下午接續上陣，經過72箭的激烈拚搏後，湯智鈞以668分排名第12最佳，魏均珩661分名列21，鄧宇成656分排名第30。

男女排名賽結束後，明天的混雙組合也確定了，中華隊將由狀況最好的湯智鈞與林佳恩聯手1319分，目前排名第8，想要爭金奪銀恐怕得過韓國、美國、日本與墨西哥等強權了。

韓國選手金濟德688分穩居第一，世界紀錄保持人、美國悍將布雷迪後來居上，682分竄升至第二，奧運金牌好手韓國好手吳貞爀681第三，另一位奧運金牌得主金優鎮680分名列第四，韓國選手的實力果真強悍。

男子隊教練劉展明表示，太久沒有出賽，手感確實有些生疏，三人分數都差距10分左右，不過，沒關係，真正的較量在接下來的混雙、團體賽與個人賽，一對一的廝殺我們不怕任何人。

總教練林政賢說，個人排名賽以及團體賽排名都只能當作參考，來到對抗賽才是我們最拿手的，不論是雷千瑩、魏均衡或是湯智鈞都有穩定軍心的作用，明天混雙由湯智鈞與林佳恩搭檔，湯智鈞是一名果決敢衝的選手，如果林佳恩能夠放開手來射，成績應該不會太差。