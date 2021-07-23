7月27日防疫警戒調降二級 朱立倫籲振興經濟是重點 藍委喊現金最便利。（摘自朱立倫臉書）

藍委洪孟楷呼籲，政府應聽見人民的吶喊，紓困不能等、現金最便利。（摘自洪孟楷臉書）

行政院長蘇貞昌今天拍板，7月27日起降為二級警戒。國民黨前主席朱立倫表示，三級警戒以來，受傷最重的是內需服務業、基層的餐飲與小商家，但行政院的紓困措施力道與覆蓋不足，振興經濟是下一波的重點與努力目標。藍委洪孟楷呼籲，政府應聽見人民的吶喊，紓困不能等、現金最便利。

朱立倫以「警戒降，二級普拉斯！振興經濟急急急！」為題在臉書發文表示，在缺乏疫苗的情況下，台灣防疫警戒能夠這麼快降級，除了基層醫護的辛勞，主要有賴大家的自律與忍耐。

朱立倫說，降級後的活動鬆綁指引已經公佈，但除了指引內容仍有些討論及爭議，比如戶外強制全程戴口罩仍屬三級標準。隱形本土感染鏈仍在，民眾對於鬆綁仍不安心。

朱立倫指出，三級防疫這段時間以來，受傷最重的是內需服務業、基層的餐飲與小商家，而行政院的紓困措施力道與覆蓋不足，許多民眾生活仍然困頓、需要協助，要停止失血轉而補血，振興經濟是下一波的重點與努力目標。

朱立倫提醒，大家在喘一口氣、享受鬆綁的同時，仍要一起提高警覺與自律，共同防止下一波疫情再起；距離終點還有一段距離，大家一起朝重返正常生活努力。

洪孟楷也說，行政院拍板下週二降為二級警戒，但疫苗給全體國人施打仍然不足，所以大家仍然要提高警覺，避免疫情捲土重來。而更重要是，整體的內需服務業、餐飲與小商家、以及廣大未受紓困的民眾真的很辛苦，民進黨政府真的不要聽不見人民的聲音。

洪孟楷羅列普發現金比振興劵實用的原因，包含不用重蹈行政成本、不用印製時間、不用再拿現金來換、現金水電瓦斯等都能繳、去年有逾8成民眾盼普發現金，提醒政府就應該預作規劃，盡快提出紓困方案，不要再做之前錯誤。