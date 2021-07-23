台股今開高走低，只演半場好戲，指數最低觸17511點，摔下5日線，八大類股漲跌互見，類股輪動明顯，終場台股收漲0.59點、報17572.92點、成交量為5641.73億元；台股周線收黑K、本周台股跌322點。

電子股今大型權值股逢壓，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1%，股價失守5日、月、季均線，技術面偏弱，鴻海(2317)股東會順利落幕，董事長劉揚偉表示，集團對「3＋3」發展策略首先投入新能源汽車產業，目標加速轉型升級，今股價於盤上小漲震盪，大立光(3008)小跌0.5%~1%，聯發科(2454)今挾IC設計逆勢有撐，股價上漲1.3%，面板股今更是搶鏡，友達(2409)大漲5%，群創(3481)、彩晶(6116)漲幅也逾2%、3%。

八大類股漲跌互見，類股輪動明顯，車電、MCU(微控制處理器)漲多拉回，電子資金流向面板、LED等族群，傳產股中的航運、鋼鐵、造紙資金回流。

政院拍板疫情警戒27日降至二級，帶動美食-KY(2623)、新天地(8940)大漲逾3%，鳳凰(5706)、晶華(2707)、雲品(2748)、遠雄來(2712)、六福(2705)等漲幅均逾2%。

航運股貨櫃三雄帶量震盪，午盤後急拉高，長榮(2603)大漲逾7%，陽明(2609)收漲3.5%，萬海(2615)則收在平盤附近；志信(2611)攻上漲停，四維航(5608)、建新國際(8367)收漲逾7%，其餘慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、中櫃(2613)等也都上漲約4%，航運股今成交比重3成6。

隨著歐美疫苗積極施打，加上基建計畫達成協議，有助經濟加速復甦，激勵美股持續多方走勢，台灣確診人數大降，疫情利空淡化，且時序進入第三季電子傳統旺季，經濟基本面展望續佳，資金動能充沛，台股後勢不看淡。

分析師表示，本波指數下跌，主要是受到航運三雄重挫拖累，惟今出現明顯反彈，航運股有止跌築底跡象。考量目前台股指數在17300-17500點頸線位置支撐強勁，且昨日外資大幅回補買超，可望帶動台股延續反彈走勢，加上台股下檔中、長期均線季線、年線仍持續維持多頭排列，操作逢低偏多布局。