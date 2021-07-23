因全球股市上揚，投資者對全球經濟增長的風險擔憂有所改善，歐洲央行承諾將持續維持低利率以提振復甦，進一步支撐金屬價格，致倫敦(LME)周五銅價上揚。

周五(7/23)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.73%，報每公噸9,510美元，盤中最高一度觸及每公噸9,540美元，有望實現周線上漲。(商品行情網)