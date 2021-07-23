《商情》前景樂觀 期銅上漲0.73％ 14:332021/07/23 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因全球股市上揚，投資者對全球經濟增長的風險擔憂有所改善，歐洲央行承諾將持續維持低利率以提振復甦，進一步支撐金屬價格，致倫敦(LME)周五銅價上揚。 周五(7/23)截至台北時間13:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.73%，報每公噸9,510美元，盤中最高一度觸及每公噸9,540美元，有望實現周線上漲。(商品行情網) 超樂觀 大摩：台灣全年GDP成長6.6％ 《美股掃瞄》美股消息面：美上周初領失業金人數 遠超出預期 #上揚 #LME #周五 #前景樂觀 #期銅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》三大期指全開高 8月台指期強漲166點 08:542021/07/22 財經 《期貨》三大期指攜手開高 8月台指期漲80點 09:272021/07/23 財經 《美股掃瞄》科技股再獲青睞 美股連3漲 08:542021/07/23 財經 警戒降二級 蔡明興：對今年外貿前景樂觀 13:592021/07/23 財經 《國際產業》供應鏈緊缺 英特爾H2前景黯淡 10:012021/07/23 財經 社評／台海新中程協議精神呼之欲出 04:102021/07/23 焦點新聞 航運、鋼鐵回神 台股早盤漲逾70點 高端跌停 09:052021/07/23 財經 金價周線將呈現5周來首度下跌 13:172021/07/23 財經 《韓股》財報樂觀其成 韓股續漲 11:432021/07/23 財經 陸加強監管 GIC仍看好網企前景 11:592021/07/23 財經 《半導體》穩懋決配息10元 H2審慎樂觀 12:342021/07/22 財經 財經熱門新聞 3、4月期發票千萬特別獎7張未領 18元買茶飲料就中大獎 - 財經 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。