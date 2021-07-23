針對防疫期間居家上班者，若遇颱風停班，勞動部日前解釋，勞工須照常提供勞務，引發外界質疑，勞動部隨即轉彎改稱，颱風停班若要求勞工出勤，需要徵得勞工同意。民眾黨立委賴香伶、張其祿今呼籲，勞動部不出勤「不宜扣薪」只是指引，毫無強制力，勞動部不應逃避問題，應盡速推動勞動基準法修法，若遇到天然災害，不論是否居家上班，勞工有權拒絕提供勞務的權利。

賴香伶指出，面對防疫期間若因風災停班問題，勞動部出現政策急轉彎，從災防停班居家仍應辦公，改為若淹水停電可不出勤，此事更凸顯災防停班入法的必要性，勞工與公務員都是國家防災體系一部分，颱風來臨時勞工的孩子也要接送照顧、兼顧防災。

賴香伶強調，居家辦公是因應疫情，跟颱風假無關；颱風是否出勤，在法制面相當不完備，她已提出勞動基準法修法草案，希望能讓天然災害發生時的勞工權益獲得保障，地方政府一旦宣布放颱風停班，基於同一指揮監督體系，不管居家辦公與否，勞工都應有拒絕提供勞務的權利。

張其祿說，在極端氣候及災害程度近年來有上升趨勢狀況下，政府防災系統的處理能力勢必受到分散及壓縮，因此防災應該是「全民防災」，才能不致過度依賴而壓垮政府的防災承載力，也讓政府對於災害處理，能夠爭取到時間分級分流有效處理。

而「颱風假」應是政府「複合性風險評估」概念下防災對策之一，如同防疫警戒一樣，目的是提供時間給民眾、企業準備防災，以減少災害造成國民生命、財產之損失，而非單純放假休息而已，整體社會無論民眾或企業也應扭轉對「颱風假」是單純放假休息的印象。

此外，「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」已經十多年沒有更新，賴香伶認為，勞動部不能賴給國外沒有立法，政府應該要與時俱進，盡速把災防停班要入法，保障勞工權益。