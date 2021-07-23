新北市新店警分局碧潭派出所警員黃俊瑋協助走失女童與家人團聚。（新店警分局提供）

新北市新店警分局碧潭派出所警員黃俊瑋於日前早上8時許，接獲勤務中心通報表示在新店區中華路附近公車站牌有一名女童迷失路旁，路人經過報案請求警方協助。

黃員接獲通報後立即趕赴現場，果然發現一名女童在路邊嚎啕大哭，員警立刻上前安撫女童情緒，並試著在附近尋找小女孩家人未果，便先行將小女孩帶返派出所安置。返所後員警見女童情緒仍有起伏，便立刻送上果汁與麵包讓女童食用，待情緒穩定之後，員警才從聊天過程當中問到這位8歲的陳姓女童，原來是跟阿嬤一起搭公車出門要去市場買菜，結果女童沒跟緊阿嬤，晚了一站下車找不到人，才在路邊嚎啕大哭。

員警根據女童所提供訊息打電話到住處無人接聽、女童剛好又忘記家人手機號碼；所幸言談中得知女童就讀新店區達觀國小，員警便立刻致電校方告知狀況，問到女童家長緊急聯絡手機電話，最後順利聯繫上女童父親前來派出所將女童平安接回，結束一場虛驚。