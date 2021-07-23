隨著疫情趨緩，中央疫情指揮中心23日宣布，全台防疫警戒在7月27日至8月9日降級至二級，金管會23日下午四點也將召開記者會說明降級後的金融業因應措施。

全國三級警戒下，金融業祭出不少因應措施，以避免人員接觸。包括：「ATM及網銀手續費優惠減免」、「保險業務員以視訊取代親晤親簽」，以及「股東會舉行人數限制」，但這些優惠都是在「全國三級警戒」的前提下才適用。

在銀行部份，考量疫情嚴峻、加強全民共同防疫，並降低民眾外出或臨櫃交易需求，金管會宣布從2021年5月20日推出「網銀跨行轉帳免收手續費」、「ATM轉帳手續費減收2元」兩大優惠措施，但一旦降至二級，就會恢復原本收費。

在保險部份，金管會在5月25日宣布，全台保險業務員，在疫情三級警戒期間，可採「視訊」取代「親晤親簽」保戶，至於保單招攬核保級理賠的紙本作業，可採電子郵件、拍照或傳真至保險公司，等疫情警戒降為二級以下時，再將正本繳回保險公司。

在證券部份，則是上市櫃的股東會人員限制，受到疫情衝擊，原本應在每年六月底舉行完畢的股東會已延後至8月底前完成，按照原本三級警戒規定，室內不得超過5人、室外不得超過10人。