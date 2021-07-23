楊鎮浯縣長強調：「有疫苗打就對了！」（縣府提供）

金門縣府公布疫苗接種計畫。（縣府提供）

金門縣現有AZ疫苗1萬餘劑，楊鎮浯縣長宣布分2波開放接種，7／28日起開打縣籍30-39歲民眾，8／4則以18歲以上縣民為施打對象，並擴大開放持有居留證的大陸、外籍人士與外籍移工自費接種。縣府說明採分流、預約方式，提醒符合資格者多加留意。

這也是金門縣繼7／8開放縣籍40至49歲鄉親、7／16開放縣藉18歲以上赴台學子施打AZ疫苗後，新一波的接種規畫，希望進一步提高縣民的疫苗覆蓋力和保護力。

楊鎮浯表示，在縣府的積極爭取下，中央今（23）日再撥發4400劑AZ疫苗，累計至今金門縣已有有1萬多劑AZ疫苗存量，縣府敲定2段式預約施打。第一波將於7／28日起開打縣籍30至39歲（民國80年次至71年次）縣民接種AZ疫苗，並自即日起開始預約；第二波則於8／4開打縣籍18歲以上民眾，併同就讀金門的學生（憑學生證、入學証明）、持有居留證之大陸及外籍人士（居留地為金門） 、持有有效證件之探親、依親之大陸及外籍人士（受探或依親對象居住地為金門）以及雇主為金門籍的外籍移工等也納入這波施打範圍，並自7／30起開始預約。

縣衛生局說明，符合資格者可依預約時間，至10家合約院所預約，包括衛生福利部金門醫院、五鄉鎮衛生所、吾家診所、陳水湖診所、傅仰賢診所及禾心診所備內。因各家預約方式不同，有網路、表單、現場或電話，縣府將分派工讀生進駐院所協助鄉親預約作業。

另持有效證件之探親、依親之大陸、外籍人士及外籍移工，有意願接種疫苗者，縣府也將請相關單位協助造冊或認證，由金門縣衛生局「專案」施打（需自費），符合此類資格的人員不需自行預約。

楊鎮浯縣長強調，接種疫苗是對抗新冠病毒的最佳對策，不論是哪個品牌，只要是獲得國際認證的疫苗，都有很好的保護效果，面對多變的疫情，大家已無觀望、等待的本錢，「有疫苗打就對了！」

縣衛生局李錫鑫局長也表示，非縣籍民眾也不用擔心，中央流行疫情指揮中心於7／13已開放18歲（含），即1973年12月31日（含）以前出生的民眾可至「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」意願登記，提醒大家在收到簡訊通知後，選擇金門的合約院所施打。