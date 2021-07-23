疫苗接種作業持續進行中，中央流行疫情指揮中心提醒，已接種AZ或莫德納疫苗後滿10周的民眾，可至各縣市疫苗合約院所接種第二劑，AZ第二劑也可透過公費疫苗預約平台來登記預約。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前無論是AZ或莫德納，都需間隔10到12周才能接種第二劑；如果是第一至三類或孕婦且施打莫德納疫苗，可在滿28天後接種第二劑。

莊人祥表示，符合第二季接種時程的對象，可至各地方衛生局規劃的合約醫療院所預約掛號；目前公費疫苗預約平台最近幾輪都是施打AZ疫苗，第一劑滿10周的民眾也可運用此系統預約。

另外針對有急迫出國而需要提前接種第二劑者，須提出相關證明文件，如機票，可酌情提前接種，希望各地方政府針對上述的對象加強服務。

莊人祥提醒，接種第二劑的民眾，記得攜帶接種紀錄卡和健保卡，如果遺失接種紀錄卡，可至接種第一劑的醫療院所申請補發。