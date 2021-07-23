中央流行疫情指揮中心今公布最新一周病毒定序結果，在境外移入個案中新檢出7名變異株感染者，其中6人感染印度變異株（Delta），1人感染巴西變異株（Gamma）。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，7月17日至7月22日間，境外移入個案有7人檢出變異株，其中6人感染Delta，1人感染Gamma。Delta的來源為緬甸、英國、印尼等，Gamma則是阿根廷經巴西轉機來台，研判感染源在阿根廷。

截至目前，國內共有35人感染Delta，其中23人是境外移入、12人是本土個案，都來自屏東群聚。另有2人感染Gamma。Delta的來源國為印尼6、緬甸5、印度4、英國及秘魯各2人。

本土個案部分，羅一鈞表示，有加檢驗18例本土個案，都感染英國變異株（Alpha），和流行的序列一樣，來自雙北、桃園、台中、彰化，研判從南到北還是流行Alpha。