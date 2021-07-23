7月16日以來，強降雨讓河南103個縣（市、區）877個鄉鎮300.4萬人受災，33人亡故，其中12人在地鐵離世。黃河中下游交界的鄭州，成為舉世焦點，為了防氾治洪，鄭州已投入5年534億元（人民薪，下同，約合新台幣2296億元）打造「海綿城市」，全球媒體都理解是3天下了一年的極端雨量成災，但連BBC也忍不住質疑，是否「海綿城市」失效了？

大陸紅星新聞報導，中國水科院高級工程師萬金紅說：「當地自17日出現降水後，18日開始大暴雨並持續到19日，這段時間，城市防洪排澇工程系統起到了很大的作用，海綿城市建設的效果也毋庸置疑。」但隨著降雨時段延長、降水強度增大，城市雨洪排澇系統、海綿系統逐步趨近功能飽和，甚至超負荷運轉。「這次降雨是超過設防標準的事件，『海綿』也不是萬能。」

萬金紅解釋，海綿城市一定程度上可有效滲水、蓄水、淨水、滯水，必要時還可將蓄存的水「釋放」加以利用。海綿城市與城市水利工程聯合運用，一定程度上可緩解、降低城市雨澇影響，尤其是對大陸北方城市而言，既防治內澇又美化環境。

曾在多地自然資源和規畫局任職、西南石油大學土測院副教授王鉞稱，城市解決內澇主要方式是管道排水，但容積有限且流速慢，遇到大暴雨天氣，很容易返流，這是很多城市海綿化建設的重要理由。建設海綿城市，確切地叫「低影響度開發」，也就是盡量保留自然水道和下滲，降低硬表面比率。「海綿」這個詞很形象，遇到雨水時，就像海綿一樣吸水儲水，不讓水流走太多，盡量用自然的方法解決水流問題，比如建設生態河湖等。

萬金紅認為，19日之前，鄭州海綿城市建設效果毋庸置疑。但隨著降雨時段延長、降水強度增大，城市雨洪排澇系統、海綿系統逐步趨近功能飽和，甚至超負荷運轉，城市內澇一觸即發。按照總體規畫，水安全方面，鄭州城區及周邊河道防洪保護標準部分採50年頻率，但部分河道排澇標準僅5年頻率。不過，這次降雨是超過設防標準事件，「海綿」也不是萬能。

王鉞表示，「海綿」無法抵抗極端惡劣天氣，畢竟可吸納的水量有限，具體的數值要綜合考慮來水、去水以及管網能力，但這場強降雨確實遠超出了承受範圍，這種方法本身主要用於局部解決問題，城市中也不是每塊區域都能海綿化。

資料顯示，2020年鄭州主城區達到海綿城市建設要求的面積約占建成區總面積的22.5％。

萬金紅認為，省會城市排澇工程一般十分健全，鄭州出現內澇，最主要問題是降水時間過長與暫態雨量太強。但可能還存在一些細節問題。像是新老城區的城市豎向設計，可能無法直接銜接，一些低窪地段公共設施，如地下通道、地鐵入口、地下商場入口等，在工程豎向設計時，沒有全面考慮到長時間特大暴雨積水內澇因素。不只鄭州，很多城市都面臨此類問題。

王鉞指出，河南地處黃淮北平原，存在「過於平坦不好排水」問題。加上大量使用地下空間，不能完全保證自然化，就容易阻斷「海綿」的垂直流動。還是要讓水流動起來。

萬金紅說，預報預警是最重要的手段。比如地鐵，降雨頭一天地鐵口已產生積水，如果及時預警回應，損失就不會這麼大。

萬金紅認為，大暴雨事件避險之道，一是借鏡北京做法，提前放學、上下班、地下商城做好前期防範預案；另一是氣象部門預警後，很有必要在低窪等風險地段，提前布置抽水機等應急搶險設備。

萬金紅建議，未來極端氣候機率會越來越大，所有大都市都要制定應對重特大洪澇事件的防汛預案體系。來應對這些「黑天鵝」事件。很典型正面例子是海南省防颱經驗，2014年，超強颱風威馬遜重創海口，省府應對經驗及時修訂防颱預案，後來海鷗颱風過境損失就小得多了。