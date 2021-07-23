中央流行疫情中心宣布27日全國3級警戒調降為2級，室內可容留50人，台中市議會延期到8月3日定期大會可以恢復開會。（資料照．盧金足攝）

中央流行疫情中心宣布27日全國3級警戒調降為2級，室內可容留50人，台中市議會延期到8月3日定期大會可以恢復開會，不會特別提早到7月27日開會，屆時議程業務質詢，議員與官員進議事堂預計不會超過50人，但9月大會期間，65名議員加上官員超出50人限制，若未再降級，部份官員可能要採視訊備詢。

3級警戒降級，室內5人規定放寬為50人，加上台中市議會考量議員及助理和工作人員大都未接種疫苗，避免發生群聚，決定延到8月3日才復會。

台中市議會國民黨黨團書記長陳政顯指出，議長張清照日前已裁示8月3日恢復開會，公文也發出，距離27日降為2級警戒，只差1周時間，所以維持8月3日開議，屆時黨團議員會對民眾關切的紓困方案，與當前防疫問題，向市府提出質詢。

台中市議會民進黨黨團總召謝明源強調，中央宣布27日開始降級，依照張清照所裁決8月3日正式復會，開議後的議程為財政經發的業務質詢，民進黨團議員會針對台中市各市場的防疫措施，與各行各業抒困方案，向市府提出質詢，也要檢討缺失之處。

台中市議會說，27日調降為2級警戒，但室內人數限制容留50人，議程從8月3日至25日為各局處的業務質詢，依規定每名議員有15分鐘的質詢時間，被質詢的業務單位官員，人數應不會逾50人。

至於議程安排，從8月27日至9月9日為總質詢時間，市議員1人質詢50分鐘，很多議員會聯合質詢，市議員在議事堂的人數較多，加上市長等備詢官員，勢必超過50人。

市議會指出，到8月底前，國內疫情是否更緩和穩定，還要再觀察，因應方案包括請未被質詢官員，先在議場外待命，或採視訊方式備詢，維持議程順利進行。