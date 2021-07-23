北市衛生局公布確診個案15569足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

北市衛生局公布確診個案15591足跡。（北市衛生局提供／游念育台北傳真）

台北市公布3例確診者足跡，其中案15569為烘焙店店員，7月20日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案7月8日至12日、7月14至7月16日在北市中山區「雅培米堤法式」烘焙店上班，7月7日及7月18日下午曾到全聯福利中心士林中正店，個案工作場域及曾到過的賣場皆已完成清消並進行人員自主健康管理。

另外，確診個案15585是名家管，7月20日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案足跡曾在7月10日到過士林市場，12日早上7點30分至12點曾搭乘捷運從士林站到捷運菜寮站往返，並在下午1點45分到過台灣銀行劍潭分行，再搭乘捷運從劍潭站返回菜寮站；13日到過台灣銀行劍潭分行和全聯士林中正店；14日下午1點則到過聯邦銀行文林分行、下午3點27分到過全聯士林中正店；17日則到過特力屋士林店、18日到過蘆洲三蘆市場和全聯士林中正店。

另名確診個案15591為軟體公司業務，20日確診，初判可能感染源尚待釐清，個案曾去過的好市多中和店及搭乘火車從萬華前往內壢車站，涉及足跡皆已完成清消。