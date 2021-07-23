【愛傳媒藺奕專欄】最近，華裔流量藝人吳亦凡因為在中國誘姦未成年少女、酒桌選妃等醜聞狂遭洗版，十多項國際名牌代言都被取消了。

我發現當代女性講求「女權」、「性自主」、「覺醒」的同時，讓許多男人產生美妙幻覺，以前牽手親吻就得在一起、得結婚，現在到處上床、生孩子都不用負責了，簡直是精英渣男的大航海時代啊！

於是我認識不少單身或離婚女孩，統稱起來，就是愛情自帶百慕達：平常能力強、高喊女權至上，結果一「戀愛」就迷航、進入一片著名的失事海域。

雖然過程也甜蜜也激情，結局總是迷離，打開失事的黑盒子，一分析才發現，他跟妳一起高喊女性身體自主、一起上街遊行的只是在騙妳、利用妳，果然匪諜就在妳身邊。

還是古人有智慧，深知愛情的危害，乾脆指腹為婚，直接配種。我就想，如果像預約疫苗那樣給每個單身女孩上網選一選發一個老公，一劑不行再換一劑，不用吃戀愛的苦，會不會反而好？

經營愛情或婚姻，需要許多營養素，我認為審美觀和幽默感是兩大微量元素，許多男人卻經常混淆，比如房屋裝修，女生喜歡極簡風，男生一看說妳這是設計太平間吧，這並不幽默，就像女生試個煙熏妝男生以為妳熬夜哦，這是你的美學有問題；你躺在沙發上嗑瓜子掉滿地，女生罵你髒，你自以為幽默說以後住養生村，嗑瓜子嗑得好也是魅力四射的一種技能，這像女人在床上拒絕你說現在不要啦你說真幽默妳還欲擒故縱呀，都是欠扁。

迷航的女孩們，無論有沒有伴侶，幸福和快樂都要靠自己去爭取。這世間，愛妳的男人把妳當女兒養、不愛妳的把妳當媽用，既愛妳又有趣的男人，和國產疫苗一樣還在研發妳得繼續等，如果有幸遇到了，一定要學無尾熊抱尤加利樹那樣緊抓不放。

或者，把自己變成一個有意思的女孩、做有趣的事，這樣遇到有趣的另一半機率會大增，頻率接近的人，日後比較處得來、處得久。

2006，福岡巨蛋，日本九州。奧運女足開踢，四屆衛冕軍美國夢幻隊慘遭瑞典三球血洗，非常過癮。說起日本，絕對是初階旅行者的天堂，因為近、交通便捷、整潔、秩序，對台灣人也友善，很像四平八穩的國旅，只是妻愛好冒險刺激，很快便對它失去興趣。

早在2000-2005年我們經常去，可惜電腦硬碟損毀照片幾乎都遺失了，也好，已經路過的風景、那些閃閃發光的青春財富就別再打聽了，後面還有全新未拆的精彩故事絡繹於途呢。

作者為文學奬得主

照片來源：作者提供。

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