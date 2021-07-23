【愛傳媒朱國珍專欄】我剛開始在國立大學教書時，就像一張純潔的白紙。

清楚記得學生為了加選，可以說出各種千奇百怪的理由。而我都相信他們，也願意給他們機會。後來陸續審閱學生作業，發現「原創」對他們來說難度似乎有點高，於是我降低標準，告訴學生：「如果實在寫不出原創散文也沒關係，學期末可以交一篇讀書心得，我仍然能夠從你的想法、遣詞造句中看出你的寫作實力。」

那學期，有四、五個音樂系女生總是坐在第一排，氣質優美，上課認真，令我印象非常深刻。後來改期末作業，發現她們不約而同都寫了《林義傑自傳》的讀後感。我覺得有點納悶，因為我的書單上並沒有這本書，而且，我花了整個學期講述抒情散文與類型文學的技巧風格，其中獨缺自傳或採訪報導的非虛構寫作。

當時我也沒多想，天真的以為這幾個女學生可能因為熱愛寫作，自組課後讀書會，所以才會出現相同的讀書心得。

下學期開學時，剛好遇到主任，他關切地詢問：「第一個學期教書都好嗎？」

我說：「一切都好，只是有個小疑問讓我很好奇。我知道學生光是本科必修與排練已經讓他們忙不過來，他們還有時間自組讀書會嗎？因為上學期末，我跟學生說可以用『讀書心得』代替原創散文，結果他們有好幾個人都寫了同一本書的讀後感。」

只見主任微微皺了眉頭，思索半晌：「上學期有老師邀請林義傑來演講，好像也要學生寫心得報告。有可能他們用同樣的作業一魚兩吃。」

這個答案讓我感覺到一陣天旋地轉。總是坐在第一排的那幾個漂亮女生⋯⋯她們怎麼會做出這麼不漂亮的事？

我從我兒子念國一時開始在大學任教，算一算已經七年有餘，幾乎是一邊看著自己的孩子也一邊看著學生長大。尤其是兒子住校後，我每次到學校上課，看著教室裡一個個年輕的臉龐，彷彿像看到自己孩子一樣可愛親切。

直到，前幾天朋友傳來一則訊息：「我在大學教書的同學發現居然有學生在用『唬爛產生器』交報告，老師都很生氣要死當學生。」

我點開這個APP，才知道現在已經有線上免費AI幫你寫作文。基於好奇，我也出了題目測試AI的寫作能力，赫然驚覺，怎麼和這學期學生的期末報告，竟然出現相似的邏輯與語意。

AI創作使用數據資料庫，因此它會有一定的慣性與邏輯，文字與文字之間是冷的，上下文也很難出現經過堆疊的情感，更不會有技巧與布局，更別提當創作者真心受到某些人事物的感動而激勵出寫作的慾望，這種慾望會使熱血澎湃，當一個創作者的熱血沸騰時，也就是個人風格強烈展現之時。

文字藏不住一個人心底的珠寶盒。一九六三年，兩位統計學教授莫斯提勒與華萊士在〈作者身分之推論〉論文中，以量化研究證實經典作家具備的「文學指紋」，也就是個人風格。

暢銷作家史蒂芬・金在《寫作：我的作家生涯》全書不斷強調想要寫好文章，唯有閱讀與練習這兩種法門。

我輩以寫作為職志之人，也幾乎是在杜鵑啼血的宵旰寐醒之間，錘鍊風格之路！我寫作，也教寫作，過去擔任文學獎評審的經驗已累積出龐大的觀察資料庫，一篇文章的質地是玻璃珠或是水晶；一篇文章的靈魂是借來的或是真正長在基因裡的，一眼就可以分辨。

我突然想起之前有個女學生，課堂習作的內容空洞，後來她都跟我說要回去用打字才寫得出來，結果交出來的作業令我十分佩服，內容引經據典、反覆思辨，其文章之高深讓我以為遇到了深藏不露的文壇奇才。然而一旦要求學生課堂練習，她又會交出不知所云的作品。

那時候我仍然天真地以為，有些人也許就是要敲擊鍵盤才能書寫，所以我選擇絕對的信任。從以前到現在，我都是如此。

蘇聯小說家德魯日尼科夫在《針尖上的天使》有句名言：「我的謊言是純淨的，不摻和一絲真相。」

當我再次凝視這些十八、九歲的孩子們，我能在他們的眼睛裡找到真相還是謊言？或者，我依然維持第一次走進教室上課時的純真，也許讓自己繼續像一張白紙，至少還能維持我的純淨。

作者為大學講師、作家、廣播主持人，曾創下連兩年獲林榮三文學獎雙首獎記錄

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。