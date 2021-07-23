負責國內產業新創與公司轉型的行政院國家發展基金的創業投資電腦系統，傳出6月底遭到大陸駭客惡意入侵，引發關注。國發基金今(23日)發布新聞稿回應，國發基金投資事業皆定期於網站公告，並無近期機密文件，經數位軌跡初步盤點並未有資料遭竄改或竊取。

國發基金今說明，有關國發基金網路系統遭未經授權存取事件，是在6月28日接獲通報，已立即阻斷不當連線並採取緊急處理措施，另通報資安事件相關單位，同步全面清消且補強防護。經查，該主機所存放資料多為國發基金轉投資事業5年以前的舊資料備份，且國發基金投資事業皆定期於網站公告，並無近期機密文件，經數位軌跡初步盤點並未有資料遭竄改或竊取。

國發基金表示，先前為推動創業投資事業發展，委託兆豐銀行辦理相關投資業務，並於93年委請該行協助建置資訊系統及系統維運。近年來由於資安意識提升，且國發基金自107年已逐年編列相關預算，逐步建置新資訊系統將存放資料移回並提高系統安全防護等級。

國發基金指出，在未經授權存取事件發生後，除立即阻斷不當連線、執行資訊安全防護強化措施外，更將透過外部專業機構定期進行稽核，並加強同仁社交工程演練及資通安全教育訓練，以持續強化國發基金相關資訊安全防護。