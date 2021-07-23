在職業拳壇叱吒風雲的梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)，回想運動生涯最大的遺憾就是在奧運失利。1996年亞特蘭大奧運，梅威瑟在羽量級準決賽敗給保加利亞的陶多洛夫(Serafim Todorov)，無緣金牌戰而直接領到了銅牌（準決賽落敗的兩人皆為銅牌）。梅威瑟當時非常心痛，在鏡頭前悲傷落淚，可見他多麼重視這面金牌。

然而任誰都沒想到，陶多洛夫最後未成為職業拳手，而是去超級市場、臘腸工廠打工。英媒《太陽報》報導，陶多洛夫目前靠著每月315英鎊（新台幣1.2萬）的退休金過活，梅威瑟都覺得很奇怪，他認為陶多洛夫怎麼樣也能混個拳擊教練才對。

當年19歲的梅威瑟是暌違20年首位在奧運擊敗古巴拳手的美國人，準決賽他被認為打贏了陶多洛夫，裁判甚至還在賽後舉起梅威瑟的手。沒想到計分之後更正為陶多洛夫以10-9獲勝，陶多洛夫有一些未命中的拳頭也被算分，被指為黑箱操作，梅威瑟說：「大家都知道我根本沒被打中。」

失意的梅威瑟在奧運後轉為職業拳手，生涯初期就展現非凡的才華，當時ESPN的評論員預測梅威瑟可能是史上最強的拳手。事實上從奧運那一敗之後，梅威瑟生涯再也沒輸過任何一場比賽，賺得金銀滿屋。

梅威瑟去年受訪時表示，他已經走出當年那場不公不義的敗戰了，他並不怪陶多洛夫，只是有點疑惑。「他為什麼沒有成為拳擊教練，明明我們對戰的時候他的年紀比我大很多（27歲）。」