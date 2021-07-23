國內疫情平緩，下周即將降級微解封，各項措施將逐步鬆綁，至於邊境管制是否有新措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，降級是因為國內疫情在可控範圍，邊境還是要嚴管。

國際疫情仍嚴峻，加上變種病毒崛起，指揮中心近來陸續強化邊境管制措施。對於商務來台的外籍人士，陳時中表示，外國技師有必要性和不可取代性，會用專案辦理來台。

另外針對打過兩劑疫苗而有完成防護力的民眾，是否會放寬入境規範？陳時中表示，那是一個方向，還沒討論，指揮中心已開始在思考這件事。