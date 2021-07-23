打完2劑疫苗者放寬入境規範？陳時中這樣說 15:112021/07/23 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 打完2劑疫苗者返台者，能否放寬入境規範，陳時中表示，這是一個方向，指揮中心已開始在思考這件事。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫情平緩，下周即將降級微解封，各項措施將逐步鬆綁，至於邊境管制是否有新措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，降級是因為國內疫情在可控範圍，邊境還是要嚴管。 國際疫情仍嚴峻，加上變種病毒崛起，指揮中心近來陸續強化邊境管制措施。對於商務來台的外籍人士，陳時中表示，外國技師有必要性和不可取代性，會用專案辦理來台。 另外針對打過兩劑疫苗而有完成防護力的民眾，是否會放寬入境規範？陳時中表示，那是一個方向，還沒討論，指揮中心已開始在思考這件事。 疫情警戒降級 苗栗白沙屯拱天宮將局部開放 二級警戒「試辦兩周」 陳時中宣布降級指引 #國內 #降級 #指揮中心 #疫情 #邊境管制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 7／27降二級 總統呼籲仍要落實防疫 16:442021/07/23 政治 降級不解封！農委會：批發市場仍依防疫指引處理 16:152021/07/23 生活 因應防疫降級 金管會下午四點宣布金融業因應措施 14:422021/07/23 財經 3級警戒將降級 盧秀燕：中市採穩健漸進式解封 11:392021/07/23 生活 降級不解封很危險「像在賭一把」 專家：絕不做這3件事 13:072021/07/23 生活 中央宣布降級 侯友宜：新北餐飲仍不能內用 15:192021/07/23 生活 台南幼兒園、安親班 7月27日有條件開放 04:102021/07/23 地方新聞 中央降級草案曝光 侯友宜：新北不會貿然從三級降二級 12:042021/07/23 生活 梧棲漁貨中心 苦等中央租金補貼 04:102021/07/23 地方新聞 727後「準二級微三級」 內行人曝1招自保 13:392021/07/23 生活 戶外仍全程戴口罩「沒資格叫降級」 網22字酸爆政府 11:362021/07/23 生活 生活熱門新聞 侯友宜：防疫做到好 新北補習班才開放 - 生活 睡一覺起來「颱風還沒動」 吳德榮揭烟花爆發日 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 詹惟中打完AZ下面冒驚人反應 嗨爆：10年來第一次 - 生活 8旬婦5月下旬染疫亡今天才公布 指揮中心：回溯清查撈出 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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